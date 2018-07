Divulgação

A empresa chinesa Kunlun Tech, especialista em jogos online, comprou uma participação de 60% do aplicativo de relacionamentos gay Grindr pelo valor de US$ 93 milhões. As empresas anunciaram o acordo nesta terça-feira, 12. O Grindr, que se declara a maior rede de contatos para homens gays, está presente em 196 países e recebe 2 milhões de visitar por dia – a empresa não divulga o número de usuários ativos por mês.

Fundado em 2009, o Grindr foi um dos primeiros aplicativos a permitir que o usuário encontre potenciais parceiros próximos a sua localização. Este modelo foi copiado por outros sites de contato, como o Tinder. O serviço é particularmente popular no Brasil: o país aparece em quarto lugar entre os países com maior número de usuários, atrás de México, Reino Unido e Estados Unidos.

Por meio do blog oficial, o presidente e fundador do Grindr, Joel Simkhai, disse que sua companhia “aceitou que a Kunlun Tech comprasse uma participação majoritária”, e que esta operação “representa uma enorme prova de confiança em sua visão de conectar ainda mais os homens homossexuais com o mundo que os cerca”.

A Kunlun Tech – um dos mais importantes criadores e operadores de jogos online da China – confirmou depois que comprava uma participação de 60% no Grindr por um montante de US$ 93 milhões, o que valoriza a empresa californiana em US$ 155 milhões.

“Este investimento em uma rede social especializada vai melhorar ainda mais o perfil estratégico da empresa no mercado global da internet”, disse o grupo chinês em comunicado. A empresa pretende usar sua experiência na administração de jogos e outros serviços online para impulsionar o Grindr. Com a aquisição, a empresa por trás do app foi avaliada em US$ 155 milhões.

Novo parceiro. Após o anúncio, as ações da Kunlun Tech subiram 10% nesta terça na bolsa chinesa de Shenzhen, o limite máximo permitido. Esta é a primeira vez que um investidor estrangeiro faz um aporte financeiro no Grindr.

A China, por ter a maior população de usuários de internet em todo o mundo, é um mercado importante e uma fonte de crescimento significativo para aplicativos de relacionamento, apesar das pressões que os homossexuais ainda sofrem no país. A homossexualidade em 1997 e a retirou de sua lista de doenças mentais em 2001. No entanto, gays e lésbicas chineses sofrem uma forte pressão social e familiar e os conteúdos vinculados à homossexualidade são regularmente censurados na internet local.

Ainda que bares e outros locais de encontro para gays sejam muito buscados nas grandes cidades, eles não são muito comuns. Assim, jovens homossexuais preferem a discrição e o caráter prático dos aplicativos para smartphones para encontrar pretendentes.

A Kunlun Tech disse que nomearia três dos cinco membros do conselho de administração do Grindr, entre os quais fará parte seu presidente, o multimilionário Zhu Yahui. O aumento registrado nesta terça pelas ações na bolsa aumentou a capitalização da Kunlun Tech a 1,1 bilhões de iuanes (cerca de R$ 676 milhões).

