Nick Denton, criador do grupo de mídia Gawker

O grupo de mídia norte-americano Univision, cujos principais produtos são voltados para a comunidade latina nos Estados Unidos, venceu o leilão pela Gawker Media, empresa responsável por portais como Kotaku, Gizmodo e Gawker. Segundo o site especializado Re/code, a Univision pagou US$ 135 milhões pelos sete sites da Gawker, que decretou falência em junho após receber uma pena de US$ 140 milhões por publicar um vídeo íntimo do lutador Hulk Hogan.

Segundo o Re/code, a Univision venceu o leilão contra o grupo Ziff Davis, responsável por sites como o AskMen e o portal de games IGN – a Ziff Davis havia oferecido US$ 90 milhões pelo Gawker.

Procurado pelo Re/code, o fundador do Gawker Nick Denton disse que a empresa "concordou em vender seus negócios e marcas populares para o Univision. Estou feliz que nossos empregados estão protegidos e vão continuar seu trabalho sobre o novo dono. Não poderíamos ter escolhido um comprador mais devotado ao jornalismo vibrante".

O acordo ainda deve demorar para ser oficializado: a corte de falências dos Estados Unidos deve primeiro aprovar a transação; depois, os fundos serão destinados ao caso da multa do Gawker, que está apelando contra o lutador Hulk Hogan – caso o grupo de mídia vença a disputa, poderá receber o dinheiro de volta.

Fundada em 2002, a Gawker se tornou um dos mais importantes grupos de mídia na internet americana – no ano passado, Nick Denton avaliava sua empresa em torno de US$ 250 milhões. Já o Univision, conhecido por ser voltado para o público latino, tem expandido suas operações na internet ao adquirir sites como o satírico The Onion e o The Root, voltado para o público afro-americano.

Disputa. Em março, um júri de seis pessoas na Flórida decidiu que o Gawker deveria pagar a Hogan US$ 60 milhões por danos pessoais, US$ 55 milhões por danos financeiros e US$ 25 milhões em punições a Denton, depois que o grupo publicou um vídeo editado de 1 minuto e 41 segundos do lutador fazendo sexo com a mulher de seu então melhor amigo, o radialista Bubba the Love Sponge Clem. Por conta da disputa, o Gawker foi forçado a pedir falência.

No documento de pedido de falência, o Gawker listou Terry Bollea – o nome verdadeiro de Hulk Hogan – como seu principal credor. A ação de Hogan foi patrocinada pelo investidor Peter Thiel, um dos fundadores do PayPal, como uma forma de retaliação ao Gawker – anos atrás, o site que dá nome ao grupo publicou uma matéria revelando que Thiel é homossexual.

Com o pedido de falência, o fundador do Gawker, Nick Denton, teve de vender sua participação no grupo – cerca de 45 milhões de ações ou 30% do Gawker – para financiar a batalha legal contra Hogan. Apesar do pedido, não está descartada ainda a hipótese de que Denton seja obrigado a pedir falência como pessoa física para complementar o pagamento da indenização devida a Hogan.