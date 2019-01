Nir Elias/Reuters Intel apresentou nesta quinta-feira seus resultados para o trimestre

A fabricante de chips Intel apresentou lucro e receita abaixo do esperado no quarto trimestre de 2018. Nesta quinta-feira, 24, ao revelar seus resultados financeiros para o período entre outubro e dezembro do ano passado, a empresa alegou que teve menor demanda para seus processadores e modems, devido à desaceleração industrial provocada pela guerra de tarifas entre EUA e China.

No período, a receita foi de US$ 18,66 bilhões – abaixo da expectativa, que era de US$ 19,01 bilhões. Já o lucro líquido ficou na casa de US$ 5,2 bilhões – desempenho consideravelmente melhor que o do mesmo período no ano passado, quando a empresa teve prejuízo de US$ 680 milhões.

Após a divulgação dos números, as ações da Intel caíram 7% no pregão da Nasdaq, sendo cotadas a cerca de US$ 46,30. Isso porque o mercado reagiu com mau humor à previsão da empresa para seus resultados no primeiro trimestre de 2019: a receita esperada é de US$ 16 bilhões, contra US$ 17,35 bilhões nas expectativas do mercado.

"O ambiente externo não parece bom hoje. Se piorar, a Intel pode ter problemas", disse Kinngai Chan, analista da Summit Insights Group, à agência de notícias Reuters. Não é só ela: há algumas semanas, empresas como Apple e Samsung apresentaram previsões pessimistas para seus próximos resultados financeiros devido à desaceleração do mercado chinês, que tem reduzido sua demanda por dispositivos de tecnologia.

A empresa também desapontou o mercado por não apresentar o nome de seu novo presidente executivo: havia expectativas de que a Intel aproveitaria a ocasião para divulgar o substituto de Brian Krzanich, que deixou o cargo após ter um cargo extraconjugal com uma funcionária da empresa.