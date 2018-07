Moovit Moovit é uma empresa israelense que integra informações de transportes públicos em um único aplicativo

O aplicativo israelense Moovit, que funciona como guia de transporte público em grandes cidades, anunciou nesta quarta-feira, 21, que recebeu US$ 50 milhões em uma nova rodada de investimento liderada pela Intel Capital. Com a verba, sobe para US$ 133 milhões o montante levantado pelo Moovit desde a sua criação, em 2012.

Segundo divulgou a empresa, o dinheiro será usado para expandir a equipe de vendas globais, aprimorar os produtos e investir na plataforma de Mobilidade como Serviço (MaaS). Entre os produtos que devem receber melhorias está o Smart Transit Suite, uma plataforma que monitora o fluxo de pessoas e dados de transporte para ser usado por governos.

“O Moovit espera superar 1 bilhão de usuários até 2021 e expandir significativamente o número de cidades que usam o sistema de análise de dados do Moovit para melhorar a mobilidade urbana”, disse Nir Erez, cofundador e presidente da empresa por meio de nota. Atualmente a plataforma funciona em 2 mil cidades em 80 países e possui cerca de 120 milhões de usuários.

Participantes. Os fundos que participaram da nova rodada já investiram Moovit anteriormente. São eles a Sequoia, BMW iVentures, NGP, BRM, Gemini, Vaizra, Vitage, Hanaco e a Sound Ventures, criada pelo ator norte-americano Ashton Kutcher.

A principal fonte dessa rodada, no entanto, foi a Intel Capital, que desde 2001 já investiu R$ 12,2 bilhões em empresas de tecnologias. O foco dos investimentos são startups com foco em inteligência artificial, veículos autônomos, conectividade 5G entre outros.

Com a nova rodada, Amnon Shashua, vice-presidente sênior da Intel se juntará ao Conselho de Administração do Moovit. O executivo também atua como presidente da Mobileye, uma empresa do grupo Intel que fornecerá dados para o Moovit. Os carros autônomos também são parte do futuro do Moovit – para Nir Erez, eles serão integrados à malha do transporte público no futuro.