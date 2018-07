Foto: Bruno Capelas/Estadão Hoje, há cerca de 4 mil startups no país – o que levou Israel a merecer ser chamada de “Startup Nation”, em um livro que conta a saga dos empreendedores do país. Uma das mais famosas delas no Brasil é o Moovit (acima).

Foto: Bruno Capelas/Estadão Segundo dados do governo, 700 dessas são de cibersegurança. Algumas, porém, são grupos associados entre si, o que faz o Instituto de Exportações de Israel considerar que são 350 startups de cibersegurança atuando no país.

Foto: Wikimedia Commons Hoje, Israel já ocupa uma posição de destaque no setor – no ano passado, as 350 empresas do país exportaram US$ 4 bilhões com produtos e serviços de cibersegurança, segundo dados do Instituto de Exportações de Israel. É uma fatia relevante do mercado global, que movimentou US$ 73,6 bilhões em 2016, segundo a consultoria IDC.

Foto: Wikimedia Commons Cerca de 1,4 mil startups são criadas todos os anos em Israel. 800 delas também são fechadas todos os anos, diz o governo.

Foto: Wikimedia Commons Em 2016, as startups israelenses conseguiram US$ 4,8 bilhões em financiamento – 85% do capital utilizado vem de investidores estrangeiros).

Foto: Bruno Capelas/Estadão Além disso, no ano passado, as startups israelenses renderam US$ 9,2 bilhões aos seus investidores iniciais, em um processo conhecido como “exit”. O “exit” pode ser feito de duas formas: via aquisições por outras empresas ou quando a startup abre capital na bolsa.

Foto: Reuters/Baz Ratner Hoje em Israel há escritórios de 70 fundos de investimento, sendo que 14 deles são internacionais. Além disso, cerca de 220 fundos internacionais tem especialistas baseados em Israel, procurando por oportunidades em startups. Um dos principais fundos israelenses hoje é o JVP, baseado em Jerusalém (foto acima).

Foto: Reuters No começo deste ano, a Intel fez proposta para adquirir a startup israelense Mobileye por US$ 15,3 bilhões. O negócio, que ainda depende de aprovação das autoridades regulatórias, servirá para posicionar a Intel no setor de carros autônomos, e é uma das maiores aquisições da história das startups de Israel.

Foto: Tiago Queiroz/Estadão O Waze, fundado por Uri Levine, é um dos principais cases de sucesso de startups de Israel, tendo sido adquirido pelo Google em 2013 por US$ 1,3 bilhão

Foto: Reuters/Baz Ratner Com capital aberto nos Estados Unidos, a principal startup de Israel hoje é a Checkpoint, empresa de cibersegurança fundada pelo empreendedor Gil Shwed. Responsável pela criação do firewall, nos anos 1990, a Checkpoint vale hoje US$ 18,64 bilhões