Guia Bolso Aplicativo de finanças GuiaBolso lança nova versão para Android

Leia mais GuiaBolso recebe nova rodada de investimentos de R$125 milhões

O aplicativo de finanças GuiaBolso lançou nesta terça-feira, 22, uma nova versão para usuários com celulares Android. Com o novo aplicativo, as áreas de estimativa de gastos e as de despesas realizadas foram reformuladas. Ainda não há previsão para lançamento da versão iOS.

A nova versão incorporou históricos completos à sua tela. Segundo a empresa, essa é uma ferramenta importante para o usuário entender o seu comportamento e, a partir disso, identificar onde ele pode economizar. A nova versão disponibiliza o histórico de renda, gastos e economia de meses passados, desde o o dia que o usuário baixou o aplicativo, o que não existia até então. Também é possível visualizar o histórico em categorias e o histórico mês a mês - anteriormente só era possível ver em detalhes os gastos do mês atual.

O visual do GuiaBolso também mudou e a tela inicial agora tem mais informações que a versão anterior. Quando abre o aplicativo, o usuário se depara com informações e gráficos que dizem, por exemplo, quanto ele irá economizar no mês se seguir as estimativas, ou qual valor que ele já economizou da meta.

O GuiaBolso é considerado uma das principais fintechs - startups com soluções financeiras - do Brasil. A empresa tem mais de 4 milhões de usuários entre Android e iOS. No fim do ano passado, a startup recebeu uma rodada de investimentos de R$ 125 milhões, que serão usados para expandir as opções de crédito e para o lançamento de novos produtos financeiros.