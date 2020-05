Instagram A atualização ainda deve demorar alguns dias para chegar em todas as contas, mas já está disponível no Brasil

O Instagram lançou nesta segunda-feira, 18, uma nova ferramenta que vai permitir maior organização de conteúdos na rede social para instituições e canais de informação. Chamado "Guias", a novidade está disponível em oito países e oferece um espaço para curadoria de conteúdo desses veículos.

Aqui no Brasil, a funcionalidade está sendo lançada em parceria com o Instituto Vita Alere de Prevenção e Posvenção do Suicídio. Nas Guias do Instituto, é possível ver conteúdos relacionados à saúde mental e física, além de fornecer informações sobre a pandemia de coronavírus.

"Trabalhamos desde o início da pandemia para conectar pessoas a informações confiáveis sobre saúde e bem-estar e continuaremos a fazê-lo através das curadorias para a ferramenta Guias. Queremos que as pessoas se sintam seguras e encontrem o apoio que precisam na plataforma para enfrentar os desafios sem precedentes do isolamento social”, complementa o gerente de Políticas Públicas do Instagram, Gabriel Recalde.

A novidade deve, também, contemplar outras instituições ns próximas semanas, abordando, neste primeiro momento, temas que envolvem bem estar e saúde mental, afirmou o Instagram ao Estadão. Por enquanto, algumas poucas contas selecionadas vão contar com as novas Guias.

Para conferir a novidade, é só acessar a conta no Instagram e clicar o icone "Guias", logo abaixo do perfil do usuário. O Instagram informou, ainda, que a atualização deve demorar alguns dias para aparecer em todas as contas. Além do Brasil, a ferramenta vai estar disponível nos Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Alemanha, Índia, Indonésia e Austrália.