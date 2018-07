Reuters

A marca GVT deixará de existir em 15 de abril, quando será substituída pela Vivo no território nacional. A data foi anunciada ontem, por meio de comunicado enviado aos clientes. A maior operadora do País em número de clientes comprou a GVT por € 7 bilhões em dezembro de 2014 – a aquisição foi aprovada pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) em maio do ano passado.

“Desde maio de 2015, estamos trabalhando para aumentar nossos padrões de qualidade, serviços e benefícios. O próximo passo da união acontece em 15 de abril: a partir desse dia, a marca GVT passa a se chamar Vivo”, diz o texto do comunicado da operadora.

Na prática, segundo a Vivo, a mudança atinge os nomes de planos e de aplicativos da empresa, como o GVT Freedom, GVT Protege e Minha GVT. Eles passam a chamar Vivo Freedom, Vivo Protege e Meu Vivo Fixo, respectivamente.

Os pacotes assinados por clientes da GVT permanecerão sem alterações. “Não é necessário assinar um novo contrato”, diz a empresa, em nota ao Estado. “Os serviços vão apenas mudar de nome, mas os valores e as condições contratadas seguirão os mesmos.”

Além disso, o código de longa distância passará a ser o 15, não o mais 25. Outra novidade é que os clientes da GVT poderão participar do Vivo Valoriza, programa de fidelidade da operadora.

Até 1.º de abril, os canais de atendimento GVT permanecem os mesmos. A partir do dia 2, os clientes deverão ligar para 103 15 para telefonia fixa e internet e para 106 15 para TV por assinatura.