Usuários do Instagram estão sofrendo com ataques sucessivos e perdendo seus perfis para hackers. As vítimas que foram atacadas dizem que todas as opções possíveis da plataforma para recuperação da conta foram alteradas pelos criminosos e que não conseguem rever seus perfis. As informações são do site Mashable.

Segundo o site, depois de conseguir acesso, os hackers alteram o nome do usuário, a foto de perfil e o número de celular associado à conta. Com isso, o processo de recuperação se torna quase impossível e o usuário desiste de retomar a administração do perfil.

Ainda não foi identificado como e os motivos que levaram aos ataques, mas ao que parece é que a maioria dos usuários fraudados não usava autenticação de dos fatores. Especialistas ouvidos pelo Mashable, no entanto, acreditam que mesmo com a opção de autenticação os hackers conseguem ter acesso às contas.

Ao contrário do que costuma acontecer quando as contas são roubadas, os hackers não apagaram as fotos antigas de seus usuários tão pouco fizeram alguma publicação nova. Até o momento o único objetivo é impedir a recuperação da conta.

O Instagram disse ao Mashable que está adotando medidas para evitar a fraude. “Quando sabemos que uma conta foi comprometida, excluímos o acesso e as pessoas que foram afetadas passam por um processo de correção e redefinição de senha”, disse.

No Twitter, usuários tentam rever suas contas relatando as dificuldades e mencionando o perfil do Instagram na rede social. Até agora há relatos de usuários que são direcionados para páginas que não existem mais e que e-mails enviados pela rede social não terminam o processo de recuperação.