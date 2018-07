AFP Brasileiros que vivem no exterior já usam bitcoin para enviar dinheiro a familiares

Leia mais Desenvolvedor da bitcoin alega que a moeda falhou

A Bitfinex, operadora de Hong Kong especializada em gestão de moedas virtuais, reconheceu que uma falha de segurança em sua plataforma permitiu o roubo de quase 120 mil moedas bitcoin, avaliadas em cerca de US$ 72 milhões. Com escritórios na Europa e nos Estados Unidos, a empresa é a maior casa de câmbio de bitcoin baseada em dólar do mundo e é conhecida da comunidade usuária da moeda digital por ter grandes reservas de liquidez para conversão.

"Estamos investigando a brecha para determinar o que aconteceu, mas sabemos que alguns de nossos usuários tiveram suas bitcoins roubadas", ressaltou a companhia. O volume de bitcoins roubadas representa cerca de 0,75% de todas as bitcoins em circulação.

Em comunicado em seu site, a empresa disse nesta terça-feira, 3, que interrompeu o comércio de moedas virtuais e os depósitos de seus clientes, depois de descobrir a falha em seu sistema de segurança.

"Estamos fazendo uma revisão para determinar quais usuários foram afetados. Enquanto conduzimos essa investigação inicial e tornamos nosso ambiente seguro, o site da Bitfinex será tirado do ar e a página de manutenção permanecerá lá."

O roubo já foi denunciado às autoridades e a empresa está cooperando com companhias de análise de dados que usam tecnologia blockchain para rastrear o destino do dinheiro roubado. A casa ainda não decidiu ainda como ressarcir as perdas dos clientes. Com exceção da bitcoin, o ataque não afetou outras moedas virtuais.

No ano passado, a Bitfinex anunciou uma parceria com a norte-americana BitGo, que usa segurança de assinaturas múltiplas para armazenar os depósitos online dos clientes, o que permitiu saques mais rápidos. "Nossa investigação não encontrou evidências de violação dos servidores da BitGo", disse a BitGo em comunicado.

A invasão de segurança ocorreu dois meses depois que a Bitfinex foi condenada a pagar US$ 75 mil de multa para autoridades dos Estados Unidos como parte de um caso em que era acusada de oferecer transações ilegais de commodities em bitcoins e outras moedas digitais.

Após o roubo, a Bolsa de Tóquio registrou nesta quarta-feira, 3, queda superior a 5% no valor da bitcoin. O valor da moeda caiu de US$ 603,06 na terça-feira para US$ 482,82 nesta quarta, antes de subir novamente para US$ 540. A moeda virtual, desenvolvida em 2009 pelo empreendedor australiano Craig Wright, perdeu desde 29 de julho 21% de seu valor com relação ao dólar.

O ataque é semelhante ao que ocorreu no começo de 2014 contra a Mt. Gox, uma companhia japonesa dedicada ao comércio de bitcoins. A operadora quebrou depois de revelar o desaparecimento de cerca de 850 mil unidades da moeda virtual, avaliadas em US$ 650 milhões.

Não ficou claro ainda se o roubo contou com participação de pessoas de dentro da plataforma ou se hackers conseguiram ganhar acesso ao sistema por fora. Segundo o jornal South China Morning Post, os hackers poderiam ter se aproveitado do fechamento dos mercados financeiros de Hong Kong nesta terça-feira, por causa da passagem do tufão Nida, para encontrar uma brecha de segurança que lhes deu acesso aos depósitos virtuais.

/COM EFE E REUTERS