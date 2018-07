HBO HBO GO deve estar disponível no Brasil até o final de 2017.

Parece que o inverno está chegando ao fim para os fãs brasileiros de Game Of Thrones. A HBO deve lançar nos próximos dias o seu serviço de streaming no País, o HBO Go. Com ele, os consumidores poderão assinar somente a versão online do serviço, sem precisar contratar uma operadora de TV por assinatura – hoje, o serviço já funciona no País, mas apenas para assinantes de TV paga que tenham o canal.

Apesar da empresa não ter confirmado o lançamento, nos últimos dias ela criou um site específico para cadastrar usuários interessados em receber novidades em primeira mão sobre “novas formas de ter HBO”. Após informar o número de celular, o usuário recebe uma mensagem de texto dizendo "em breve, enviaremos uma mensagem para avisar que um novo jeito de ter HBO chegou. Aguarde!". Além disso, a marca tem feito anúncios similares em pontos de ônibus e letreiros pela cidade de São Paulo.

O serviço, que foi criado para competir com Netflix, deve chegar no País custando por volta de R$ 30. O novo modelo do HBO GO, que já funciona em alguns países da América Latina, deve seguir os modelos do HBO Now, que oferece assinaturas independentes nos Estados Unidos. Lá, uma assinatura custa US$ 14,90.

Atualmente, quem quer ter acesso online a séries como Família Soprano, Girls, Westworld e Game of Thrones precisa precisa ser assinante de TV a cabo ou ter o serviço através de uma operadora de internet. Com o HBO GO independente, qualquer pessoa poderá assinar e assistir ao catálogo do canal.