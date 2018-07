A HBO lançou nesta quinta-feira, 30, o serviço de streaming HBO Go no Brasil. Com mensalidade de R$ 34,90, a plataforma permite agora que qualquer pessoa, e não apenas os assinantes de pacotes de TV por assinatura que incluem o canal, assistam séries como Família Soprano, The Wire e Game of Thrones pela internet.

O lançamento foi feito sem alarde, mas é possível baixar o aplicativo oficial da empresa nas lojas dos sistemas operacionais Android e iOS. Para assistir séries, filmes e documentários produzidos pelo canal norte-americano, basta fazer um cadastro e escolher a opção de assistir gratuitamente por 30 dias – o cadastro só pode ser feito via dispositivos móveis.

O serviço chega ao País com bastante atraso – rumores no mercado de streaming davam conta do lançamento do serviço no final do ano passado. O HBO Go também tem um valor acima dos concorrentes. Hoje, a mensalidade mais barata do Netflix sai por R$ 19,90, enquanto o Amazon Prime Video, da varejista norte-americana, tem valor promocional de R$ 7,90.

Expectativa. Nos dias que antecederam o lançamento, a HBO criou um site específico para cadastrar usuários interessados em receber novidades em primeira mão sobre “novas formas de ter HBO”.

Após informar o número de celular, o usuário recebe uma mensagem de texto dizendo "em breve, enviaremos uma mensagem para avisar que um novo jeito de ter HBO chegou. Aguarde!". Além disso, a marca tem feito anúncios similares em pontos de ônibus e letreiros pela cidade de São Paulo.