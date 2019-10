HBO Max HBO Max: novo serviço só deve chegar ao Brasil em 2021

A operadora americana AT&T anunciou na última terça-feira, 29, uma nova versão para o serviço de streaming da HBO. Chamado de HBO Max, o serviço estreará nos Estados Unidos em maio de 2020. O anúncio foi feito durante um evento para investidores da WarnerMedia, onde a empresa também revelou que a HBO encomendou uma nova série de Game of Thrones, chamda House of the Dragon.

A diferença entre o HBO Max e o atual serviço da empresa, o HBO Go, é que a nova plataforma vai incorporar as produções da Warner, comprada pela operadora americana AT&T no ano passado – o que inclui séries como Friends e South Park. A expectativa da empresa é que o HBO Max tenha de 75 a 90 milhões de assinantes até 2025, convertendo pelo menos 30 milhões de assinantes para a HBO apenas nos Estados Unidos. Já a concorrente Disney+, por exemplo, espera entre 60 a 90 milhões de assinantes até 2024.

Saiba mais sobre o HBO Max e quando o serviço chega ao Brasil:

Quando o HBO Max chega ao Brasil

Ainda não há data certa para a estreia do HBO Max no Brasil, mas, de acordo com a empresa, o serviço deve chegar a América Latina a partir de 2021.

Quanto custa a assinatura do HBO Max

Embora ainda não se saiba o preço do serviço no Brasil, a HBO Max no exterior terá um preço um pouco mais salgado que de concorrentes. A assinatura mensal do serviço será de US$ 15.

É a mais cara do mercado americano: a Apple TV+, por exemplo, que estreia neste próximo dia 1º de novembro, custará US$ 5 ao mês. Enquanto isso, a Disney+, que começa a funcionar no próximo dia 12, terá planos a partir de US$ 7. Já o pacote mais popular da veterana Netflix está em US$ 13. Haverá possibilidade de migração de plano para assinantes do HBO Now, serviço de conteúdo disponibilizado para assinantes do canal HBO.

O que vai ter no HBO Max

Além do conteúdo HBO e das marcas irmãs Warner Bros., TBS e Cartoon Network., a HBO Max terá cerca de 30 produções originais, como Run e Lovecraft Country. O streaming também dará acesso a podcasts, como os que a HBO produziu inspirados na série de TV Chernobyl.

Também estão no catálogo clássicos séries como Friends, Doctor Who, South Park e Rick and Morty, bem como filmes da DC Comics – a expectativa é de que o sucesso de bilheteria Coringa, estrelado por Joaquin Phoenix, esterá no serviço.

Assim como concorrentes, a plataforma deve funcionar sem anúncios – pelo menos até 2021, data em que a possibilidade é admitida pela empresa.

O serviço terá possibilidade de múltiplos perfis, incluindo restritos para crianças, com recomendação de conteúdos. Com a possibilidade de perfis compartilhados, as recomendações não ficam restritas a um ou outro usuário da conta familiar.

Onde acessar o HBO Max

O HBO Max poderá ser acessado por aplicativos para celulares Android e iOS, bem como no computador e em Smart TVs. O serviço também permitirá que os usuários baixem seus programas e filmes favoritos para assistir quando não tiverem conexão de internet.