Chung Sung-Jun/AFP Herdeiro da Samsung, Jay Y. Lee, saiu hoje da prisão em Seoul.

O herdeiro e vice-presidente da Samsung, Jay Y. Lee, deixou a cadeia na manhã desta segunda-feira, 5, após um tribunal da Coreia do Sul reduzir sua sentença e suspender a necessidade de prisão. Em fevereiro do ano passado, o executivo foi sentenciado a cumprir cinco anos e meio de prisão por acusações como suborno.

O executivo é acusado de subornar a ex-presidente do país, Park Geun-hye que sofreu impeachment em março de 2017. Park foi presa acusada de pressionar empresas, como a Samsung, a contribuir para fundações que apoiaram iniciativas públicas de sua administração.

Ao suspender a sentença, Cheong Hyung-sik, juiz presidente da corte, disse que Lee foi pressionado a patrocinar as atividades de esportes equestres a família de amigos de Park e chamou de “cumprimento passivo ao poder político” o patrocínio da Samsung aos amigos da ex-presidente.

"Park ameaçou executivos da Samsung Electronics", disse o juiz. "O réu forneceu dinheiro, sabendo que era suborno para apoiar (a filha do amigo), mas não conseguiu recusar".

A corte entendeu ainda que o executivo pagou 3,6 bilhões de won (US$ 3,31 milhões) em suborno a ex-presidente, ao contrário dos 7,2 bilhões de won ditos pelo tribunal de primeira instância. O advogado de Lee disse que irá recorrer ao Supremo Tribunal para revogar as condenações.

Os promotores do caso, que no fim do ano passado tinham pedido para a Justiça aumentar a pena para 12 anos, não comentaram a decisão.

Meditação. Ao sair da cadeia, Lee pediu desculpas e disse ter refletido durante o ano que passou enclausurado. “O ano passado foi realmente valioso para eu olhar para mim mesmo”, disse o herdeiro da Samsung. Lee não demostrou qualquer emoção quando a decisão a seu favor foi anunciada. Agora, o executivo pode retornar à posição na maior fabricante de smartphones do mundo.

Apesar do bom sinal, os investidores garantem que Lee enfrentará enormes desafios para fazer a Samsung voltar a crescer e decidir onde investir. “O maior objetivo de Lee agora será mostrar qual serão os próximos passos da Samsung, mantendo suas ações favoráveis ​​aos acionistas”, disse Park Jung-hoon, gerente de fundo da HDC Asset Management, que possui ações da Samsung Electronics.

Crise. A decisão de libertar Lee apresenta uma nova dor de cabeça para o atual presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in, que foi eleito no ano passado baseado em promessas de anticorrupção. Ele assumiu o posto após o impeachment da ex-presidente Park Geun-hye, presa em abril do ano passado por acusações como conspiração para pressionar empresas, como a Samsung, a contribuir para fundações que apoiaram as iniciativas políticas de sua administração.

"Esta pode ser uma decisão corajosa do tribunal por examinar evidências sólidas e não a opinião pública. Mas atualmente a opinião pública clama pela punição de Lee ", disse Kim Kyung-soo, ex-promotor e advogado criminal.