Andrew Kelly/Reuters Focada em Travis Kalanick (esquerda), história do Uber vai ser adaptada para a TV

Marcada por escândalos e controvérsia, a história do Uber vai virar série de TV nos EUA. Sem dar data de estreia, o canal Showtime anunciou que está produzindo um programa baseado no livro “Super Pumped: The Battle for Uber” (sem tradução para português), escrito por Mike Isaac, repórter do New York Times, e lançado em setembro deste ano.

Dessa maneira, a série será focada em Travis Kalanick, fundador e primeiro presidente da companhia. Kalanick foi obrigado a deixar o comando da empresa após uma série de escândalos, incluindo acusações de instaurar uma cultura machista na empresa de assédio moral e sexual. Ele também leva a fama por ser o mentor da postura agressiva, de iniciar operações em diferentes cidades ignorando legislações locais, o que gerou muito atrito entre governos e empresa, principalmente em seus primeiros anos de atividade - ainda hoje, a companhia gasta cada vez mais com lobby, atividade legalizada nos EUA: em 2018, a companhia investiu US$ 2,3 milhões apenas na esfera federal dos EUA, segundo registros do senado do país.

"A história do Uber é rica em plot twists, tem uma personalidade única e tem implicações para o mundo corporativo", disse Jana Winograde, presidente do canal, disse ao site Hollywood Reporter. "É um caso de ingenuidade e insanidade", completou. A produção ficará a cargo de Brian Koppelman and David Levien, responsáveis pela série Billions.

Além da nova série, a história do Uber deve render em breve uma outra produção audiovisual. A história de Susan Fowler, ex-engenheira da companhia que detalhou a cultura de assédio dentro da empresa, está sendo adaptada para o cinema. Não há data para estreia para o filme.