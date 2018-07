A Alphabet, holding que controla o Google, anunciou nesta quinta-feira, 27, que sua receita cresceu 22% no primeiro trimestre de 2017 em relação ao mesmo período do ano passado, chegando a US$ 24,75 bilhões. A empresa teve alta de 29% no lucro, que ficou em US$ 5,43 bilhões. Os resultados foram superiores às expectativas em Wall Street e refletem o bom desempenho da empresa na área de publicidade, apesar dos recentes boicotes de grandes marcas. O resultado fez as ações da Alphabet apresentarem alta de 4,4% na negociação após o fechamento do mercado.

Analistas esperavam que a receita do Google com publicidade -- que representa mais de 70% da receita da Alphabet -- seria afetada por conta dos boicotes de diversos anunciantes, entre eles a Coca-Cola e o Walmart, que pararam de anunciar com o Google depois que uma reportagem do jornal The Wall Street Journal revelou que eles estavam sendo exibidos ao lado de conteúdo ofensivo. Depois da polêmica, a plataforma de vídeos YouTube, que tem impulsionado os resultados do Google, ampliou o controle dos anunciantes sobre onde eles não querem mostrar seus anúncios.

"A receita do YouTube continua a crescer em uma velocidade significativa e impulsionada pelos anúncios nos vídeos", disse a diretora financeira da Alphabet, Ruth Porat, durante a conferência de resultados.

Utilidade. Para analistas, a Alphabet tem sido hábil em manter o ritmo de crescimento, apesar do tamanho da base de usuários de serviços do Google, por exemplo. "Para uma companhia do tamanho do Google, crescer dessa forma é um testamento da qualidade e utilidade dos produtos que eles produzem", disse o analista da BGC Partners, Colin Gillis.

A empresa, porém, tem sido ameaçada pelo avanço do Facebook, que tem apresentado grande crescimento no mercado de publicidade online. De acordo com a consultoria eMarketer, o Google deve manter cerca de 61% de participação no mercado de publicidade em 2017. Apesar disso, a empresa tem investido fortemente em aumentar sua relevância no setor de serviços de computação em nuvem e outras áreas estratégicas.

Na área de outros produtos do Google, que inclui produtos de hardware como o smartphone Pixel, a loja de aplicativos para Android e os negócios de computação em nuvem, a receita cresceu 49,4% para US$ 3,1 bilhões.