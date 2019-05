Scott Applewhite/AP Ajit Pai foi um dos principais líderes na aprovação da regra que revogou a neutralidade da rede

Um homem da Califórnia foi condenado a 20 meses de prisão nessa sexta-feira, 17, após se declarar culpado por ameaçar matar a família do presidente da Comissão Federal de Comunicações dos Estados Unidos (FCC, na sigla em inglês), Ajit Pai. Markara Man, de 33 anos, disse não ter se conformado pelo esforço bem-sucedido do regulador que revogou as regras de neutralidade da rede.

O Departamento de Justiça disse que Man enviou ameaças por e-mail “na esperança de que Ajit Pai reveja sua posição sobre a neutralidade da rede”. A FCC não comentou a sentença do Tribunal Distrital dos EUA do Distrito Leste da Virgínia.

Quando Man se confessou culpado ,em setembro de 2018, Pai agradeceu a aplicação da lei e a FCC por proteger ele e sua família, acrescentando que “estou profundamente grato por tudo o que fizeram para nos manter seguros”.

Man não foi o primeiro a tentar algo contra a FCC por conta das discussões sobre neutralidade da rede. Em novembro de 2018, Tyler Barriss se confessou culpado por anunciar falsamente uma ameaça de bomba à FCC durante a reunião de dezembro de 2017, quando foi realizada a votação para revogar a neutralidade da rede.

Manobra

Em dezembro de 2017, na liderança de Pai, a FCC revogou as proteções de neutralidade da rede que exigiam que os provedores de serviços de internet fornecessem aos usuários acesso igual a todos os dados, independentemente de seu tipo, origem ou destino. Entre as mudanças, caí a proibição de provedores de bloquear ou desacelerar o conteúdo da internet.

A reversão das regras foi uma vitória para os provedores de acesso à internet dos EUA, como Comcast, AT & T e Verizon Communications, mas se opôs a empresas como Facebook, Amazon e Google Alphabet.