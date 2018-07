Reuters A fabricante japonesa Honda mira em mercado de transporte colaborativo

O serviço de transporte compartilhado do sudeste asiático Grab informou nesta segunda-feira, 12, que a montadora japonesa Honda investiu na empresa, como parte do financiamento de US$ 750 milhões anunciado anteriormente.

Esta é a mais recente parceria do tipo no setor. Montadoras como Volkswagen, Toyota Motor e General Motors também firmaram acordos com empresas de transporte compartilhado para se proteger contra uma mudança no mercado de automóveis.

A Grab, principal rival do Uber Technologies no sudeste asiático, informou que a Honda investiu uma quantia na empresa e que as duas formaram uma parceria para desenvolver a tecnologia de transporte compartilhado e programas de educação de motoristas. A companhia não revelou, no entanto, o montante investido.

O investimento da Honda faz parte do financiamento de US$ 750 milhões anunciado em setembro, disse Ming Maa, presidente da Grab, que oferece serviços como táxi e transporte compartilhado em motocicleta e carros, além de entregas a domicílio e pagamentos móveis.

"Estamos nos estágios de planejamento do que exatamente seria uma parceria completa, e há muitos tipos diferentes disso. Um deles obviamente incluiria vender motocicletas da Honda na região", disse Maa à Reuters.