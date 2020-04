Heinz Peter/Reuters Rede Marriott foi alvo de ataque hacker novamente

A rede de hotéis Marriott divulgou nesta terça-feira, 31, que foi novamente vítima de uma invasão em seu sistema de segurança. A ação resultou na exposição de dados de mais de 5,2 milhões de hóspedes que utilizavam o aplicativo de fidelidade dos hotéis.

Em um post no site, a rede de hotéis afirmou que tomou conhecimento da violação no final fevereiro, quando um hacker tentou utilizar das informações de um funcionário para acessar cadastros de clientes no site.

Entre os dados expostos estão informações de identificação como nome e documentos, número da conta, local de trabalho e preferências de estadia.

Foi informado também que a invasão aconteceu em janeiro deste ano, mas a rede de hotéis não divulgou mais detalhes a respeito da ação criminosa. A Marriott disponibilizou um site para que hóspedes possam checar se os seus dados estão entre os 5,2 milhões afetados pela invasão.

Não é a primeira vez em que a Marriott sofre com violações em seu sistema. Em novembro de 2018, a rede de hotéis informou que hackers tiveram acesso ao sistema de reservas da Starwood Hotels, da mesma rede, e roubaram os dados pessoais de mais de 383 milhões de hóspedes.

Você assina a newsletter do Link? Pode responder a algumas perguntas?