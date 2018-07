Dion Weisler, presidente da HP Inc.

A HP Inc – empresa originada a partir da antiga Hewlett Packard direcionada para produtos para o consumidor final– fechou um acordo para comprar a divisão de impressoras da sul-coreana Samsung por US$ 1,05 bilhão. O acordo busca auxiliar a empresa do Vale do Silício a crescer no setor de dispositivos com grande volume de negócios, que lidam com a impressão e as cópias para grupos de funcionários de escritórios.

A transação, sujeita ao aval regulatório, deve ser fechada dentro de 12 meses, afirmaram nesta segunda-feira, 12, as companhias. Após conclusão do acordo, a Samsung investirá entre US$ 100 milhões e US$ 300 milhões na HP Inc, por meio da compra de ações no mercado aberto.

Criada como parte da divisão da Hewlett-Packard no ano passado, a HP vende computadores pessoais, mas obtém a maior parte de seu lucro com o fornecimento de tintas e de toner para as impressoras que comercializa. Ela é a líder no mercado no segmento de impressoras para computadores de mesa.

Esse negócio, porém, não tem crescido recentemente, em parte porque os usuários de computadores pessoais imprimem menos páginas atualmente. No mês passado, a HP informou que teve uma queda de 18% em sua receita com tinta e toner no terceiro trimestre fiscal, na comparação com igual período do ano passado, enquanto a unidade de vendas de hardware de impressoras caiu 10%.

O executivo-chefe da HP, Dion Weisler, afirmou que a empresa busca melhorar a receita com combinações maiores de impressoras e copiadoras, conhecidas pela designação A3, um segmento dominado por empresas como a Xerox Corp., a Canon, a Ricoh e a Konica Minolta. A Samsung também era uma das competidoras desse mercado.

Com a aquisição, a HP também terá a capacidade de manufaturar partes importantes das impressoras a laser – a Samsung desenvolveu esses mecanismos usados em suas próprias impressoras a laser, enquanto a HP tem usado fornecedores externos para obter esses componentes.