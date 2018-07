REUTERS

A HP Inc, que abriga os negócios de hardware da Hewlett-Packard para consumidores, teve queda de 14% na receita com vendas de computadores pessoais e impressoras no quarto trimestre fiscal, na pior performance registrada pela empresa no ano encerrado em 31 de outubro.

A companhia também divulgou na noite da véspera estimativas de lucro abaixo das expectativas do mercado, o que fez suas ações despencarem 16%.

“As coisas ficaram piores. Não apenas não melhoraram, como ficaram piores”, disse Shebly Seyrafi, analista da FBN Securities. O presidente-executivo da HP Inc, Dion Weisler, classificou a divisão de impressoras da companhia como um “desafio muito maior” que a de PCs.

A companhia tem cortado preços de impressoras para lidar com competição ferrenha, principalmente vinda das japonesas Canon e Epson. Entretanto, a redução nos preços dos aparelhos, aliada com a valorização do dólar, geraram a redução no valor da receita dos mercados internacionais.

A receita da HP com suprimentos para impressoras como cartuchos de tinta e toners para impressoras a laser caiu 10% no último trimestre. A venda de suprimentos é responsável pela maior parte do lucro da HP Inc.

Enquanto isso, a unidade de PCs da empresa tem sofrido com a queda das vendas globais do mercado há vários trimestres e pelo lançamento do sistema operacional Windows 10, que não conseguiu apoiar a retomada da indústria.

