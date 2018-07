Stephen Lam/Reuters HP Inc é uma das duas empresas geradas a partir da divisão da antiga Hewlett-Packard

Leia mais HP se divide em duas empresas distintas; entenda

A HP Inc – nova empresa da HP responsável pelos setores de notebooks, impressoras e outros dispositivos da antiga Hewlett-Packard – disse que vai cortar 1 mil vagas no próximo trimestre. O anúncio foi feito nesta quarta-feira, 24, depois que a empresa revelou seus resultados financeiros para o período entre abril e junho de 2016. Com os cortes, a empresa terá demitido 2,3 mil pessoas em 2016 – e a previsão é de chegar até 3 mil empregos cortados até o fim do ano fiscal, encerrado apenas em 2017.

"São mercados desafiadores e voláteis. Ainda temos muito trabalho a fazer", disse o presidente executivo da HP Inc, Dion Weisler, que enfrenta o desafio de comandar a empresa depois da divisão da Hewlett-Packard em duas partes - a HP Inc e a HP Enterprise, cujos negócios estão focados no setor corporativo.

As demissões são motivadas especialmente por conta das estimativas baixas de lucro da empresa no terceiro trimestre de 2016, especialmente no mercado de impressão. Com a notícia, as ações da empresa caíram 6% após o fechamento do mercado na última quarta-feira, 24.

Entre abril e junho de 2016, a empresa teve crescimento de 7,5% na venda de computadores, na comparação com o período entre janeiro e março do mesmo ano. Na comparação com o mesmo período do ano passado, as vendas ficaram estáveis. No entanto, responsável por dois terços da receita total da HP, o setor de computadores mostra recuperação depois de duas quedas consecutivas.

No setor de notebooks, o aumento da demanda foi de 12%, mas o bom resultado foi quebrado pelas baixas vendas de computadores de mesa e do setor corporativo. Já o mercado de impressão caiu 14,3%, na comparação com o 2º tri de 2015, e 4,6% na comparação com o período entre janeiro e março de 2016.