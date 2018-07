Reuters A HP vendeu sua unidade de software empresarial

A Hewlett-Packard Enterprise acertou acordo para vender sua divisão de software empresarial para a Micro Focus em um acordo de US$ 8,8 bilhões que volta a encolher a pioneira do Vale do Silício e catapulta a pouco conhecida companhia britânica para a primeira divisão das empresas de tecnologia da Europa.

A Autonomy, empresa comprada há cerca de cinco anos pela HP durante uma fracassada expansão do grupo norte-americano no mercado de software, retornará desta forma ao controle inglês depois que o acordo anunciado nesta quinta-feira, 8, for concluído. A HP comprou por 11 bilhões de dólares a Autonomy em 2011.

A presidente-executiva da HPE, Meg Whitman, está concentrando a companhia em áreas como rede, armazenamento de dados e serviços de tecnologia desde que a empresa se separou da fabricante de computadores e impressoras HP Inc no ano passado.

A Micro Focus se aproximou da HPE em fevereiro, quatro meses antes da decisão da população do Reino Unido para separar o país da União Europeia. A transação com a companhia norte-americana foi a segunda relevante desde a decisão britânica que muitos acreditavam que colocaria um freio nos negócios de fusões e aquisições.

A Micro Focus tinha valor de mercado de US$ 6 bilhões antes do anúncio do acordo.

O acordo significará que dois terços dos negócios remanescentes da HPE serão com hardware. A transação poderá dar mais agilidade para a empresa, mas também tornará mais difícil a competição com companhias maiores como Cisco e Dell.