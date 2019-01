Fred Dufour/AFP Richard Yu, presidente executivo da área de consumo da Huawei

A chinesa Huawei divulgou nesta quinta-feira, 24, que vendeu 208 milhões de smartphones ao longo de todo o ano de 2018 – alta de 30% na comparação com o ano anterior. A despeito de seus problemas políticos com os EUA, a empresa anunciou ainda que tem planos de se tornar a líder no mercado de celulares em no máxio dois anos. "Este ano, na melhor das hipóteses, ou ano que vem, no mais tardar, nós seremos número 1", afirmou Pequim Richard Yu, presidente da divisão de celulares, computadores e tablets da Huawei, durante evento em Pequim.

Em 2018, a empresa já havia tomado o segundo lugar no mercado da Apple, graças à sua popularidade na Ásia – em especial, no Japão, na Malásia e na Tailândai, bem como em seu país de origem, a China. A empresa também tem crescido na Europa e na América Latina – mas está fora do Brasil. Além dos smartphones, a chinesa afirmou ter vendido 100 milhões de outros dispositivos conectados, como relógios inteligentes e tablets. Ao todo, a empresa faturou US$ 52 bilhões em 2018, alta de 40% com relação à receita de 2017. "Mesmo sem o mercado norte-americano, seremos número um no mundo", disse Yu.

A previsão otimista da Huawei, que pretende ainda lançar no mês que vem um celular dobrável, com tecnologia 5G, contrasta com o momento do mercado: nos últimos meses, Samsung e Apple viram o preço de suas ações caírem no mercado com a redução de expectativas de vendas no mercado asiático. Conta ainda para o pessimismo a desaceleração da economia chinesa – no último final de semana, o país divulgou que o crescimento de seu PIB em 2018, na casa de 6,6%, foi o menor dos últimos 28 anos.

O anúncio da Huawei também chega num momento em que Estados Unidos e outros países aliados restringem as vendas da empresa no mercado – a alegação, já feita diversas vezes pelo presidente americano Donald Trump, é de que a China usa os aparelhos da empresa como ferramenta de espionagem. Além disso, a diretora financeira da Huawei foi presa recentemente no Canadá, com a acusação de violar sanções dos Estados Unidos. A companhia nega em ambos os casos.

"Nossos clientes tem confiança em nós", disse Yu, no evento. "São apenas políticos tentando colocar pressão sobre nós."