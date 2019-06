Hannibal Hanschke/Reuters A Huawei é a maior fabricante mundial de equipamentos para redes de telecomunicações

A fabricante chinesa Huawei pediu registro do seu sistema operacional próprio, chamado de Hongmeng, em pelo menos nove países e na Europa, segundo dados de um órgão da ONU. A movimentação é um sinal de que a empresa está com planos para sobreviver em seus principais mercados após ter negócios atingidos por sanções dos Estados Unidos.

A companhia, que é a maior fabricante mundial de equipamentos para redes de telecomunicações, entrou com o pedido de registro de marca Hongmeng em países como Camboja, Canadá, Coreia do Sul e Nova Zelândia, segundo dados da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI).

Richard Yu, presidente-executivo da divisão de consumo da empresa, disse ao jornal alemão Die Welt em uma entrevista no início deste ano que a Huawei tem um sistema operacional de reserva, caso seja impedida de acessar softwares produzidos por empresas dos EUA.

A empresa, que também é a segunda maior fabricante de smartphones do mundo, ainda não revelou detalhes do sistema operacional. Os pedidos de registro do Hongmeng mostram que a Huawei quer usar o sistema em aparelhos de diversos tipos, que vão de smartphones e notebooks a robôs e telas para carros.

Na China, a Huawei solicitou o registro do Hongmeng em agosto do ano passado e recebeu aprovação no mês passado, de acordo com um documento no site da administração de propriedade intelectual do país.

Procurada, a empresa não comentou o assunto.