Fred Dufour/AFP Huawei usará mapas da TomTom em seus celulares

A TomTom anunciou na sexta, 17, que fechou um acordo com a Huawei para fornecer seus serviços de mapas digitais para os smartphones da gigante chinesa.

A Huawei foi forçada a desenvolver seu próprio sistema operacional para celulares depois de ser incluída pelo presidente Donald Trump numa lista de restrições dos EUA por conta de preocupações com a segurança nacional do país. Assim, a Huawei foi proibida de usar em novos smartphones o Android, do Google, juntamente de seus aplicativos mais populares, como o Google Maps.

O acordo com a TomTom significa que a Huawei poderá usar os mapas, informações de trânsito e software de navegação da empresa holandesa em seus próximos smartphones.

Remco Meerstram, porta-voz da TomTom, afirmou que o negócio foi fechado há algum tempo, mas só foi tornado público agora. Ele não deu mais detalhes do acordo.

A TomTom, que está realizando uma transição de venda de dispositivos para a oferta de serviços de software, vendeu sua divisão de telemática para a Bridgestone no ano passado para focar no negócio de mapas.