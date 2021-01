Efe Ações da Hyundai disparam com possibilidade de parceria com Apple

A Hyundai disse nesta sexta-feira, 8, que está em negociações iniciais com a Apple, após a mídia sul-coreana informar que as empresas estavam discutindo uma parceria para desenvolver um carro elétrico e baterias, fazendo com que as ações da Hyundai subissem 25%.

A reportagem vem semanas após a Reuters informar que a Apple estava avançando com a tecnologia de carros autônomos e pretendia produzir um veículo de passageiros que pudesse incluir sua própria tecnologia de baterias já em 2024. Mais cedo nesta sexta, a Korea Economic Daily TV disse que a fabricante do iPhone e a Hyundai discutiam para desenvolver veículos elétricos autônomos até 2027 e baterias nas fábricas norte-americanas operadas pela Hyundai ou por sua subsidiária Kia Motors.

A emissora não citou fontes. "A Apple e a Hyundai estão em negociações, mas como estão em um estágio inicial, nada foi decidido", disse a Hyundai em comunicado. A montadora não disse sobre o que são as conversas e omitiu uma referência de declaração anterior ao fato de a Apple estar em discussões com outras montadoras globais. Depois, a montadora disse que estava "recebendo pedidos de cooperação para o desenvolvimento conjunto de veículos elétricos autônomos de várias empresas", sem identificar nenhuma delas. A Apple não quis comentar.

A fabricante do iPhone é conhecida por manter planos de novos produtos sob sigilo.Um carro da Apple pode ser um grande desafio para a líder de mercado de veículos elétricos Tesla. Ainda não está claro quem iria montar tal carro, mas analistas disseram esperar que a empresa conte com um parceiro de fabricação. "Continuamos a acreditar fortemente que a Apple finalmente anunciará uma parceria estratégica de veículos elétricos em 2021, o que estabelece as bases para entrar no crescente espaço de veículos elétricos", disseram analistas da Wedbush em nota.

Uma parceria com a Apple seria um grande impulso para a Hyundai, cujas vendas globais no ano passado caíram mais de 15%, com a pandemia afetando a demanda. O aumento do preço das ações nesta sexta-feira adicionou quase US$ 8 bilhões ao valor de mercado da Hyundai.