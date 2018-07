Reuters

A IBM anunciou, nesta quinta-feira, 18, a aquisição da Truven Health Analytics, uma empresa que cuida dos dados de tratamento e custos de saúde de mais 200 milhões de pacientes no mundo todo. O negócio, fechado por US$ 2,6 bilhões, é a quarta aquisição da gigante da informática no ramo da saúde desde a criação, em abril da Watson Health – unidade especial que usa o supercomputador da IBM na área de saúde. Ao todo, as aquisições da IBM já somam gastos na casa de US$ 4 bilhões.

Sediada em Michigan, a Truven utiliza uma plataforma de computação na nuvem para gerenciar os dados de mais de 8,5 mil clientes na área de saúde, incluindo agências governamentais, hospitais, sistemas de planos de saúde e também de empresas, principalmente nos Estados Unidos.

Segundo a IBM, o negócio da Watson Health agora têm dados relacionados à vida de aproximadamente 300 milhões de pessoas, a maior parte deles nos Estados Unidos. Ao final da aquisição, a Watson Health terá cerca de 5 mil empregados no mundo todo.

O Watson Health é o primeiro negócio que a empresa desenvolve com seu supercomputador, mais conhecido por ter vencido, em 2009, os campeões humanos do popular programa de perguntas e respostas da TV americana, o Jeopardy.

A significativa compra da Truven é uma evidência de que a IBM, apesar das quedas nas receitas da empresa nos últimos anos, têm investido no longo prazo. Com o auxílio dos dados que a companhia adquirida possui, os planos da IBM consistem em criar um assistente digital para médicos e administradores de área de saúde, que poderão assim melhorar sua área de custos com os pacientes.

“Com a aquisição, a IBM será uma das principais empresas de dados na área de saúdes, e a única que poderá entregar as capacidades cognitivas do sistema Watson”, disse Deborah DiSanzo, gerente-geral para a divisão Watson Health, em uma declaração à imprensa divulgada ontem, após o anúncio da compra.

Hoje, a IBM não divulga quanto fatura com os negócios relacionados a Watson Health, mas eles são parte significativa do negócio de análise de dados da empresa, que gerou faturamento de US$ 18 bilhões ao longo do ano passado.

