iFood terá ferramenta para reabertura de restaurantes

O iFood anunciou uma nova ferramenta nesta sexta, 26, que deve ajudar restaurantes durante a fase de reabertura. Batizado de 'Na Mesa', o recurso permite que os clientes usem o app do iFood para consultar o cardápio, fazer pedidos e fazer pagamentos, o que reduziria o contato físico com os funcionários dos estabelecimentos.

Para realizar o autoatendimento, um código QR estará nos balcões e nas mesas do restaurante. O cliente apontará o celular para o código com o app do iFood aberto pata ter acesso ao cardápio e realizar os pedidos. O recurso também estará disponível para clientes que quiserem realizar pedidos para serem retirados. Antes mesmo da pandemia, o método já era utilizado em restaurantes da China.

A ferramenta poderá ser utlizada gratuitamente por restaurantes até o final do ano - após o período uma taxa de valor ainda não definido pela empresa será cobrada. Segundo a empresa, o ‘Na Mesa’ passa a ser implantado a partir da segunda semana de julho em todo Brasil. A expectativa dela é a de que, até setembro, 50 mil restaurantes já tenham aderido à tecnologia.