Instagram Plataforma permitirá vídeos serem vistos na horizontal

O Instagram anunciou nesta quinta-feira, 23, que permitirá vídeos na horizontal no IGTV. De acordo com a empresa, a novidade pretende melhorar a apresentação de conteúdos que necessitam enquadrar várias pessoas, como vídeos de danças ou de esportes.

Em uma publicação no blog oficial do Instagram, a empresa disse que as mudanças acontecerem depois de pedidos de influenciadores que usam a ferramenta para divulgar seus conteúdos.

"Nosso objetivo é tornar o IGTV um lugar que comporte conteúdo de qualidade, independentemente de como ele foi filmado. Assim, os criadores de conteúdo poderão se expressar livremente, no formato que preferirem", diz a publicação.

De acordo com o Instagram, esta não foi a primeira mudança na plataforma feita depois de sugestões de influenciadores. A possibilidade de compartilhar prévias dos vídeos do IGTV no Feed do Instagram também foi resultado de feedbacks.

A visualização de vídeos na vertical foi apresentada como um diferencial do IGTV em seu lançamento. À época, o Instagram pegava carona em outra ferramenta que fazia sucesso entre seus usuários: o Stories.

“Sempre sentimos que havia algo errado em ver vídeos no celular na horizontal”, disse o brasileiro Mike Krieger, cofundador do app durante o anúncio do IGTV.