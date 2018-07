A Samsung deve divulgar expectativa de que terá o melhor lucro trimestral em mais de dois anos, impulsionada por vendas elevadas de celulares inteligentes.

A companhia sul-coreana vai revelar projeções de desempenho para o segundo trimestre na quinta-feira, 7, com analistas prevendo forte contribuição da área de smartphones, que deve ajudar no aumento de 13% esperado para o lucro operacional sobre o mesmo período do ano passado.

A média de previsões de analistas consultados pela Reuters indica lucro de US$ 6,8 bilhões. O valor é o mais alto desde os US$ 7,4 bilhões em lucro obtido pela empresa no trimestre de janeiro a março de 2014.

A divisão de celulares da maior fabricante de smartphones e chips de memória do mundo provavelmente será a de lucro mais elevado no segundo trimestre, com resultado positivo de US$ 3,7 trilhões, segundo a pesquisa.

"As vendas do celular Galaxy S7 estão melhores que o esperado para o primeiro semestre e os negócios com semicondutores também estão tendo performance acima dos rivais", disse Lee Jin-woo, analista na KTB Asset Management.

Alguns analistas afirmam que a Samsung vendeu 16 milhões de unidades do Galaxy S7 entre abril e junho, com a versão de tela curva, mais cara, superando as vendas da versão de tela plana do aparelho, o que deve impulsionar as margens.