AFP PHOTO / YONHAP / YONHAP Ataque cibernético pode ter origem na Coreia do Norte

O número de computadores infectados pelo ransomware WannaCry na Índia mais que dobrou em apenas um dia e chegou a 193 casos nesta quinta-feira, de acordo com autoridades de cibersegurança do governo local. O governo da Índia informou que está tomando algumas medidas para limitar o alcance do ataque cibernético.

Pequenas empresas e consumidores continuam a reportar que foram atacados pelo ransomware continuam a reportar que foram vítimas do ataque que começou na última sexta-feira. Até o momento, o ataque fez cerca de 300 mil vítimas em mais de 150 países. Em diversos locais, como no Brasil, empresas e órgãos públicos tiveram de desligar seus computadores e redes corporativas para evitar a disseminação do ataque.

O time de resposta a emergências de computadores do governo da Índia, baseado em Nova Déli, está tomando medidas para assegurar que o país tenha poucos danos, segundo o chefe da equipe, Sanjay Bahl, afirmou à agência de notícias Reuters. No caso dos computadores usados pelo governo, as equipes já instalaram as atualizações de segurança para o sistema operacional Windows, já liberada pela Microsoft.

Segundo analistas, o número de vítimas do ataque pode ser ainda maior, já que uma série de ataques na Índia permanecem não registrados devido ao intenso uso de versões piratas do sistema operacional Windows entre as pequenas empresas indianas. "Não há nenhuma atualização de segurança para aqueles que usam software pirata", disse Bahl. "Eles não vão reportar nenhum ataque. Eles não tem outra opção senão comprar um computador novo."