O Facebook acaba de perder uma importante batalha na internet: após meses de intenso debate, reguladores de telecomunicações da Índia baniram ontem o Free Basics, programa mantido pelo Facebook no país asiático.

Atualmente disponível em mais de 30 países, o Free Basics oferece a alguns usuários acesso gratuito à internet a uma versão simplificada do Facebook, bem como a alguns aplicativos de notícias, saúde, empregos e outros serviços. Em cada país em que está presente, o Free Basics é fruto de uma parceria entre o Facebook e operadoras de telefonia locais, que tornam o uso de pacotes de dados gratuito nesses serviços específicos. Na Índia, onde o Facebook tem 132 milhões de usuarios, quem oferece o Free Basics é a Reliance Communications.

Mas o programa se tornou frequentemente alvo de críticos, que alegam que o Free Basics é uma tentativa de conduzir usuários que não têm noção do que é a internet para o Facebook e seus parceiros comerciais.Segundo os críticos, o Free Basics e outros programas de “zero rating” – no qual uma operadora não cobra pelo uso de dados em um determinado site ou aplicativo – violam o conceito de neutralidade de rede, que diz que provedores de internet devem fornecer igual acesso a qualquer conteúdo na web, sem nenhuma discriminação.

O assunto tem sido muito debatido ao redor do planeta – incluindo nos Estados Unidos, onde a Comissão Federal de Comunicações (FCC, na sigla em inglês) estuda se o zero rating é compatível ou não com o conceito de neutralidade de rede.

Proibição. Segundo a autoridade regulatória de telecomunicações indiana, as operadoras de telefonia celular não deveriam ter a permissão de “moldar a experiência de internet dos seus usuários” ao dar acesso a eles apenas para serviços específicos, como o que acontece no Free Basics. Uma vez que a vasta maioria dos indianos ainda não usa a internet, diz a agência, esses programas têm alta probabilidade de servir como um cabresto para a visão que um novo usuário teria da rede.

“No médio e no longo prazo, essa maneira de encarar a internet pode oferecer riscos aos usuários, uma vez que ele acreditaria que toda a rede são apenas os serviços a que tem acesso de forma gratuita”, disseram os reguladores, que já tinham suspendido o Free Basics em dezembro.

Em nota divulgada ontem, o Facebook declarou que “nosso objetivo com o Free Basics é levar acesso gratuito e não exclusivo à internet para mais e mais pessoas”. Além do Free Basics, o Facebook atualmente trabalha em outros projetos para a expansão da conectividade na Índia, incluindo um programa para levar redes Wi-Fi a vilarejos rurais. Para os reguladores indianos, as operadoras ainda podem expandir o acesso a internet de outras formas. “Oferecer acesso gratuito à rede que deixe um usuário acessar toda a internet não é proibido”, disse a agência indiana.

1 bilhão. Hoje, segundo o Facebook, mais de 1 bilhão de pessoas em toda a Ásia, África e América Latina têm acesso à internet por meio do Free Basics. O serviço não está disponível ainda no Brasil, mas o País está nos planos da empresa para os próximos meses.

A ideia por trás do projeto é que, depois de experimentarem internet por algum tempo, esses usuários se interessem em pagar planos de dados para usar a rede.

Para ativistas digitais a iniciativa do Facebook gera controvérsia: há quem diga, por exemplo, que o Free Basics vá diretamente contra o Marco Civil da Internet, justamente por infringir a questão da neutralidade de rede. Segundo eles, o Facebook deveria oferecer acesso à toda a rede, e não apenas a alguns sites selecionados – em opinião semelhante à dos reguladores indianos.

Outra questão polêmica no País é a do ‘zero rating’ – operadoras locais têm oferecido planos de dados com acesso gratuito a serviços como Twitter, Facebook e WhatsApp. Para ativistas da rede, essa oferta fere a neutralidade de rede, mas a questão está num impasse, e só deve ser resolvida com a regulamentação do Marco Civil da internet.

