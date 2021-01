Dado Ruvic/Reuters A atualização da política de privacidade do WhatsApp também resultou em duas petições legais em tribunais indianos

O governo da Índia solicitou que o WhatsApp retire as mudanças de sua nova política de privacidade anunciada na semana passada. Segundo o ministério de tecnologia do país, os novos termos impedem a escolha dos usuários quanto ao compartilhamento de dados do app com o Facebook, que é dono do WhatsApp.

Trata-se de mais uma dor de cabeça para o WhatsApp e para o Facebook, que nos últimos dias têm enfrentado repercussões negativas à sua atualização sobre coleta de dados na plataforma.

“As mudanças propostas levantam sérias preocupações em relação às implicações para a escolha e autonomia dos cidadãos indianos”, escreveu o ministério em um e-mail para o diretor do WhatsApp, Will Cathcart, nesta segunda. “Portanto, solicitamos que vocês retirem as mudanças propostas”. A agência de notícias Reuters teve acesso ao conteúdo do e-mail.

O ministério pediu ao WhatsApp para responder a 14 perguntas, que, entre outros pontos, questionam quais categorias de dados dos usuários o app coleta e também se a plataforma traça o perfil dos clientes com base no uso e fluxos de dados internacionais.

Com cerca de 400 milhões de usuários na Índia, o WhatsApp tem investido pesadamente no país para expansão de seus negócios, incluindo ferramentas de pagamentos digitais. Essa preocupação com a privacidade, porém, pode impactar a empresa se os indianos migrarem para apps de mensagens rivais como Signal e Telegram, que têm visto um crescimento meteórico no número de downloads desde o anúncio dos novos termos do WhatsApp.

O WhatsApp não respondeu a um pedido de comentário, mas a empresa esclareceu na semana passada que seus novos termos não afetam a privacidade das mensagens dos usuários trocadas com amigos, familiares e em grupos. A motivação da mudança, segundo a companhia, são coletas de dados em conversas entre empresas e clientes. O WhatsApp também já adiou a vigência de suas novas políticas de privacidade para maio - antes, a data prevista era 8 de fevereiro.

A atualização da política de privacidade do WhatsApp também resultou em duas petições legais em tribunais indianos. Em resposta à repercussão negativa, o Facebook lançou uma campanha publicitária na mídia na Índia para acalmar usuários preocupados com a mudança em seu app de mensagens.