Foto: Reuters Quando o WhatsApp foi adquirido pelo Facebook em 2014, a ala mais conservadora do governo iraniano chegou a pressionar o presidente, Hassan Rouhani, a proibir o uso do aplicativo no país por considerar Mark Zuckerberg um "americano sionista".

Foto: Reuters Utilizado para marcar manifestações durante o movimento da Primavera Árabe, o WhatsApp foi bloqueado em 2012 pelo governo da Síria.

Foto: Reuters Em 2013, o governo da Arábia Saudita bloqueou o aplicativo de mensagens e chamadas de voz Viber e ameaçou suspender o serviço do WhatsApp por não se adequar às regras da Comissão de Comunicações e Tecnologia da Informação.

Foto: Reuters O WhatsApp e outros aplicativos de mensagens foram bloqueados por duas vezes em Bangladesh. Na primeira vez em janeiro de 2015, o governo justificou a medida para combater ameaças terroristas. Já em novembro do mesmo ano, o WhatsApp e o Facebook ficaram fora do ar por quase três semanas, para evitar tumultos na população após a justiça sentenciar à morte dois homens envolvidos na luta por independência do país nos anos 1970.

Foto: Reuters A internet da Coreia do Norte é totalmente fechada a redes sociais e aplicativos. Apenas o governo, a elite, estrangeiros, jornalistas e alguns universitários têm acesso a conteúdo online da internet interna do país.

A Turquia suspendeu duas vezes o acesso a redes sociais como Twitter, Facebook e YouTube. A primeira vez foi em julho de 2014, durante as eleições locais, porque havia uma campanha contra o governo no Twitter. Já em abril de 2015, o motivo para o bloqueio foi a publicação de fotos de militantes armados ameaçando um promotor antes de assasiná-lo.

Embora o acesso a redes sociais como o Facebook, Twitter e LinkedIn e a apps como o Facebook Messenger seja proibido na China, o WhatsApp foi bloqueado apenas na região de Xinjiang, que possui a maior contratração de muçulmanos no país, para dificultar a comunicação entre os habitantes.