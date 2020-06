Dado Ruvic/Reuters Antes da atualização, apenas contas selecionadas tinham acesso à função "Compras no Instagram"

O Instagram está expandindo suas funções de compras e vai permitir que usuários, como influenciadores digitais, por exemplo, vendam produtos diretamente pela rede social. A informação foi publicada nesta terça-feira, 23, no blog da empresa.

Segundo o Instagram, o recurso "Compras no Instagram" estará disponíveis em todos os países que aceitam a ferramenta em 9 de julho, e que é uma forma de incluir "mais tipos de empresas, incluindo criadores de conteúdo que desejam se conectar com compradores e vender mercadorias no Instagram". Antes, apenas contas selecionadas tinham acesso à função. O Brasil faz parte dos territórios selecionados.

Os novos estabelecimentos na rede social também vão passar por uma avaliação e, somente depois da aprovação do Instagram, estarão aptas para habilitar a função de venda na conta.

Entre os pré requisitos analisados pela empresa estão a necessidade de deixar políticas de reembolso e trocas claras no perfil, ter um perfil confiável, com atividades recentes, e estar de acordo com os termos comercial e de serviço do Facebook. O Instagram também informou que também vai checar a base de seguidores do perfil.

A empresa afirma, ainda, que futuramente esses requisitos serão utilizados por todas as plataformas da empresa Facebook que possuem a função de venda pelas redes sociais.