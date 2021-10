Andrew Caballero-Reynolds/AFP Mark Zuckerberg disse que muitas das acusações contra o Facebook "não fazem sentido"

O Oversight Board, conselho de supervisão independente do Facebook, exigiu nesta quinta-feira, 21, mais transparência da gigante da mídia social, dizendo que a empresa não foi "totalmente aberta" sobre como a forma como enfrenta certas contas de usuários e perfis em destaque.

Os comentários seguem a reportagem do Wall Street Journal, publicada no mês passado, que afirmou que milhões de contas do Facebook pertencentes a celebridades, políticos e outros usuários populares foram isentas de algumas verificações internas — a lista, que inclui personalidades como o jogador Neymar e o ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump, é chamada de XCheck.

A principal reclamação do conselho é a de que o Facebook não tem sido transparente sobre o sistema de "verificação cruzada" da empresa, um programa interno que a companhia afirma usar para verificar ações de políticas de uso do serviço tomadas contra certos usuários.

Em relação à decisão de maio de manter por tempo indeterminado a suspensão da conta de Trump após o ataque de 6 de janeiro contra o Congresso dos Estados Unidos, o conselho disse que quando o Facebook encaminhou o caso, não mencionou o sistema de verificação cruzada até que fosse solicitado.

"Visto que a indicação incluiu uma questão de política específica sobre a aplicação de nível de conta para líderes políticos, muitos dos quais o conselho de supervisão acredita que foram verificados, esta omissão não é aceitável", disse o documento.

O Facebook, na forma de uma opinião consultiva sobre políticas, pediu ao conselho para revisar seu sistema de verificação cruzada e fazer recomendações sobre como ele pode ser alterado.

Um porta-voz afirmou que o trabalho do conselho foi "impactante" e é por isso que ele pediu informações para o sistema de verificação cruzada.

Criado para responder às críticas sobre como lida com conteúdo que viola as regras da rede social, o Oversight Board é um órgão responsável por decisões independentes sobre uma série de assuntos espinhosos relacionadas à moderação de conteúdo.

Em seu primeiro relatório trimestral, o conselho disse que mais de meio milhão de usuários do Facebook e Instagram apresentaram recursos entre outubro de 2020 e o final de junho de 2021, dos quais mais de um terço era sobre conteúdo relacionado às regras do Facebook contra discursos de ódio.