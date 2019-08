Hannah Mckay/Reuters Uber dá início a programa de fidelidade

O Uber anunciou nesta quarta, 28, o início no Brasil de um programa de fidelidade, algo nos moldes do que companhias áereas fazem - o País é o único além dos EUA a ter o programa. Com ele, os passageiros poderão ter descontos, corridas gratuitas e preferência por carros em aeroportos. O Uber Rewards será implementado inicialmente em 10 cidades de diferentes regiões do País: Fortaleza, João Pessoa, Maceió, Natal, Brasília, Goiânia, Vitória, Santos, São José dos Campos e Florianópolis - ainda não há previsão para cidades como São Paulo e Rio de Janeiro.

"Nossa escolha passa por muitos critérios, mas o importante é que, com essa seleção, nós vamos conseguir acompanhar de perto a adesão e a resposta ao programa", disse ao Estado Gabriela Manzini, gerente de comunicação do Uber Brasil. A ideia é que a expansão para outra cidades ocorra nas próximas semanas.

Vai funcionar assim: cada real gasto com Uber Eats, UberX, UberX VIP e Uber Juntos se converte em um ponto do programa. No Uber Select e no Uber Black, cada real se converte em dois pontos. Assim como ocorre com as companhias aéreas, o acumulo de pontos resulta na entrada em diferentes categorias do programa. Serão quatro: Azul (até 400 pontos), Ouro (a partir de 400 pontos), Platina (a partir de 1.500) e Diamante (a partir de 4.000 pontos). Todos que se cadastrarem no programa já começam na categoria Azul e a participação é gratuita.

A pontuação terá validade de seis meses. Mesmo quem mora em cidades fora do programa de fidelidade já pode acumular pontos se cadastrando. A empresa contará a pontuação nos seis meses anteriores para os novos participantes. Abaixo, confira os benefícios de cada categoria.

Azul

Parabéns, você está acumulando pontos se está cadastrado.

Ouro

Ao atingir 500 pontos, poderá pedir escolher entre um desconto de 10% em viagens da UberX durante três dias ou um desconto de 20% na seu próximo pedido no Uber Eats. Além disso, terá acesso aos motoristas parceiros mais bem avaliados no Uber e atendimento prioritário no suporte.

Platina

Além dos benefícios acima, terá direito a consistência de preço em sua rota favorita. Ou seja, você poderá escolher o caminho entre a sua casa e o trabalho, por exemplo, e o preço será menos variável, mesmo em momentos de demanda. A empresa explica que se a demanda estiver extremamente alta, e o preço se alterar muito, você ganhará 25% de desconto na corrida. Além disso, o platina dá prioridade de carros em aeroportos e uma entrega gratuita no Uber Eats no período de seis meses.

Diamante

Todos os benefícios acima. Além disso terá upgrade de categoria. Ou seja, poderá viajar de Uber Black ou Uber Select pagando o preço de UberX. Você ganha também três entregas gratuitas do Uber Eats.