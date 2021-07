Divulgação/Instagram Recurso de tradução no Instagram será compatível com até 90 línguas

Na tentativa de facilitar a compreensão de línguas estrangeiras na plataforma, o Instagram anuncia nesta quarta-feira, 21, que está implementando um recurso de tradução de texto nos Stories, as publicações de vida curta que se autodeletam em até 24 horas. Até 90 línguas, incluindo o português brasileiro, serão contempladas.

O recurso detectará automaticamente a linguagem no Story e será apresentado um balão com a tradução na tela do usuário. Até o momento, a novidade serve apenas para caixas de textos, e não para áudio.

O Instagram espera que a tradução rompa eventuais barreiras linguísticas e, principalmente, facilite que criadores de conteúdo possam alcançar novas audiências.

A feramenta está disponível para Android e iPhone a partir desta quarta.