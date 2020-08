Instagram/Divulgação Novidade chega ao Instagram a partir desta terça-feira, 18

O Instagram anunciou nesta terça-feira, 18, que está lançando um suporte em QR Code para facilitar a interação entre contas e pessoas na rede social. A partir da novidade, cada usuário terá seu próprio código e o acesso poderá ser feito via Instagram ou outros aplicativos de leitura de código QR no celular.

De acordo com o Instagram, o recurso pode impulsionar a visibilidade de contas de empresas e estabelecimentos, por exemplo, mirando no relacionamento com o cliente. Com o código, empresas podem facilitar a comunicação de informações básicas, como horário de atendimento e dias de funcionamento pelo código, além de tornar a marca mais acessível para outros usuários.

Para acessar seus próprio QR Code, basta entrar no perfil e procurar pelo menu. Os códigos também poderão ser baixados por meio do site do Instagram.

A leitura também pode ser feita de algumas formas distintas: por meio do próprio Instagram, focando o código pela câmera do Stories; abrindo a câmera específica para QR Code do Instagram, na opção que pode ser encontrada no menu "configurações ou por um outro aplicativo leitor de QR Code.

A novidade mostra mais uma vez a harmonisa entre serviços do Facebook. O WhatsApp, que assim como Instagram percete a Mark Zuckerberg, já permite compartilhar informações de contato via código QR.