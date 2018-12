Instagram Para usar o novo recurso, chamado de “melhores amigos”, é preciso criar uma lista com os usuários mais chegados, em uma opção que fica no menu do perfil

O Instagram anunciou nesta sexta-feira, 30, uma nova ferramenta que permite compartilhar os Stories - as mensagens efêmeras da rede social-, somente com os amigos mais próximos, clicando apenas em um botão. Isso significa, por exemplo, que agora é possível evitar que seus familiares vejam aquela postagem constrangedora. A função foi lançada globalmente na atualização mais recente do aplicativo do Instagram para Android e iOS.

Para usar o novo recurso, chamado de “melhores amigos”, é preciso criar uma lista com os usuários mais íntimos, em uma opção que fica no menu do seu perfil. Basta clicar em “adicionar” no botão ao lado dos usuários que você queira que façam parte da sua lista. Feito isso, quando você tirar uma foto ou um vídeo no Stories, aparecerá um botão verde com uma estrela dentro na parte inferior da tela – ao clicar nele, você direciona o Stories somente para a sua lista de “melhores amigos”.

O Instagram afirma que só você pode ver a sua lista de “melhores amigos” e nenhum usuário pode solicitar para ser adicionado ao grupo. “Assim você pode ficar confortável para mudar essa lista a qualquer momento”, disse a rede social em postagem em seu blog.

Segundo a rede social, as pessoas saberão que foram adicionadas à lista de um amigo – o ícone verde aparecerá na visualização do Stories.

Na hora de criar a lista, o Instagram vai sugerir os amigos com os quais você mais interage na rede social. Mas, de qualquer forma, é possível pesquisar o nome do usuário que você quer que faça parte do grupo seleto. De acordo com uma pesquisa do Instagram na fase de testes, os usuários tendem a adicionar cerca de vinte pessoas na lista.