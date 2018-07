REPRODUÇÃO

O Instagram divulgou hoje novos números sobre a rede social. Segundo o levantamento feito, a plataforma chegou aos 400 milhões de usuários em todo o mundo. O número registra um aumento de 100 milhões de clientes desde o último levantamento realizado, em dezembro de 2014.

Ainda de acordo com os dados divulgados, mais da metade dos usuários que realizaram cadastro na rede social de fotos tem origem na Ásia ou Europa. Apesar disso, o Brasil está entre os países que mais se destacaram no número de novos instagrammers — como são chamadas as pessoas que usam a rede. Indonésia e Japão completam o ranking dos locais que mais registraram novos usuários.

É interessante notar que, ao analisar a origem dos usuários do Instagram, 75% estão fora dos EUA, que dominavam a rede de fotos quando a plataforma foi criada há cinco anos.

O Instagram possui uma média de 80 milhões de fotos compartilhadas diariamente. Há pouco mais de três anos, foi comprada pelo Facebook por US$ 1 bilhão.