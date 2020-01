Lucas Jackson/Reuters Ainda não há previsão de quando o novo recurso do Instagram será lançado globalmente

O Instagram anunciou nesta terça-feira, 14, que começou a oferecer o recurso de mensagens diretas em sua plataforma na web. Por enquanto, a função é um teste e está disponível apenas para um pequeno grupo de usuários – ainda não há previsão de quando o recurso será lançado globalmente.

Com a novidade, o objetivo da rede social é facilitar a vida de quem usa Instagram e passa o dia inteiro trabalhando na frente do computador. É também uma outra forma de contas corporativas e influenciadores interagirem com as várias mensagens que recebem todos os dias.

As mensagens diretas na web são praticamente iguais às da versão usada em celulares. É possível criar novos grupos de conversa, compartilhar imagens e ver o total de mensagens não lidas. Além disso, há a opção de ativar notificações para as mensagens diretas aparecerem no desktop.

O presidente executivo do Instagram, Adam Mosseri, disse em sua conta no Twitter que espera “levar a nova funcionalidade para todo mundo em breve”.

Nos últimos tempos, o Facebook, que é dono do Instagram, está empenhado em aprimorar os seus serviços de mensagens particulares. No ano passado, Mark Zuckerberg, presidente da empresa, disse ao jornal The New York Times que “mensagens privadas, grupos e Stories são as três áreas que mais crescem na comunicação online”. Em janeiro de 2019, o executivo revelou que o Facebook estuda a possibilidade de integrar o WhatsApp, o Instagram e o Facebook Messenger em um único serviço de mensagem.