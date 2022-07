Instagram / Divulgação Instagram vem reforçando a ênfase em vídeos para competir com TikTok

O investimento do Instagram em vídeos, num modelo similar ao TikTok, gerou uma série de críticas de usuários, que pediram para a rede social voltar às origens, com foco na publicação de fotos. Diante das insatisfações, o chefe da companhia, Adam Mosseri, disse que vai frear as mudanças no serviço.

Isso, porém, não significa que conteúdos recomendados pela empresa não vão continuar incomodando quem tenta navegar pelo serviço. Mas calma: é possível se livrar de conteúdos sugeridos por 30 dias — poderia ser de maneira definitiva, mas é melhor do que nada. Veja o que é preciso fazer:

1) Ao aparecer uma publicação sugerida, toque no X, que fica no canto superior direito;

2) Escolha a opção “ativar modo soneca para todas as publicações sugeridas no feed por 30 dias”;

Um ícone verde vai aparecer na tela, confirmando a solicitação. Pronto: você estará livre dos conteúdos durante um mês inteiro.

Por fim, além da opção de adiar as postagens sugeridas, o usuário pode sinalizar que o conteúdo é desconfortável ou optar por não receber sugestões relacionadas ao perfil ou do próprio perfil em questão.