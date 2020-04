Quando uma pessoa morre, o que deve ser feito com seus perfis em redes sociais? Muitas delas criam uma função de "memorial", que permite que o usuário seja lembrado, mas o perfil não tenha mais nenhuma alteração. É algo que ainda não está bem arrumado no Instagram – e a rede social afirmou ao BuzzFeed americano que está correndo contra o tempo para fazer uma atualização nesse sentido.

"Estamos trabalhando nessa atualização há algum tempo, mas esta está sendo acelerada por conta da covid-19, para ajudar nossa comunidade a superar tempos difíceis", disse uma porta-voz da empresa ao site americano.

Dado Ruvic / Ilustração / Reuters Hoje, é preciso preencher um formulário para memorializar um perfil de um usuário morto

Hoje, parentes ou amigos de um usuário que morreu têm de preencher um formulário específico ao Instagram pedindo para que o perfil seja "memorializado", sem que possa ter alterações mesmo que alguém tenha a senha da conta. Agora, com o trabalho da rede social, isso poderá ser feito de forma mais simples – como no Facebook, no qual é preciso enviar a documentação de óbito pelo app para memorializar uma conta.

Uma versão de testes da função foi encontrada pela pesquisadora Jane Manchun Wong, que já descobriu outras novas funções dentro do Instagram. Em posts feitos no Twitter, ela mostrou como a página de um usuário ficará caso o perfil seja memorializado. Entre as mudanças, haverá a criação de uma legenda "relembrando" (remembering, em inglês), mostrando que o perfil pertence a uma pessoa já falecida.

Instagram is working on account memorialization disclaimer: I’m not actually dead, only in the inside pic.twitter.com/DVIDLLwTAk — Jane Manchun Wong (@wongmjane) April 20, 2020

Uma conta que esteja em status memorial não vai aparecer na aba de Explorar, por exemplo, mas ainda poderá receber mensagens diretas de amigos – embora ninguém poderá vê-las. Memorializar a conta também permite que ela não seja mais excluída, acessada ou alterada.