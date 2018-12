REUTERS/Charles Platiau A rede social Instagram anunciou novas funções para promover o bem-estar entre usuários

O Instagram disse nesta quinta-feira, 27, que consertou um bug que levou a uma mudança na aparência de seu feed de publicações para um grande número de usuários. Concebida como um pequeno teste, a alteração fazia as fotos publicadas pelos usuários na rede social serem exibidas como uma sequência horizontal, e não na vertical, como é costumeiro.

A atualização provocou protestos dos usuários – no Twitter, alguns deles chegaram a comparar com reformas mal-sucedidas em outros aplicativos. "A atualização do Instagram é tão ruim que chega a ser pior que a do Snapchat", disse o usuário Sam Flores, do Twitter.

Em resposta a um tuíte de um usuário, o chefe do Instagram, Adam Mosseri, pediu desculpas pela confusão e disse que a alteração "era parte de um pequeno teste que acidentalmente se espalhou para muitos usuários". "Já consertamos a falha e o feed voltou ao normal", disse ainda o Instagram, por meio de nota.