Reem Baeshen/Reuters Nova funcionalidade do Instagram permite comentários mais rápidos em postagens na rede social

O Instagram deixou mais fácil usar emojis para responder publicações de fotos e vídeos. Desde a última quinta-feira, 6, a rede social criou um atalho para que seus usuários comentem usando seus emoticons preferidos de forma mais rápida.

Desde a última versão do aplicativo, todas as vezes que um usuário vai comentar em uma postagem uma nova barra de emojis aparece como sugestão. Esta mesma barra não está disponível para comentários de histórias ou quando for colocar legenda nas próprias fotos.

Com a novidade, o Instagram diminui o tempo que o usuário gasta para comentar. Os comentários são um dos fatores que ajuda o algoritmo da rede social a identificar as publicações mais importantes para cada usuário. A novidade está disponível tanto para celulares Android quanto iOS.