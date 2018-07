Instagram O botão de "mudo" do Instagram é parecido com outros recursos que já existem no Twitter e no Facebook

A rede social Instagram anunciou nesta terça-feira, 22, o novo botão de “mudo” para os usuários, que silencia postagens e Stories de determinadas contas. A ferramenta permite que o usuário controle o que ele vê na rede social – e, para isso, não será preciso passar pela situação desconfortável de deixar de seguir um perfil.

A forma de fazer é simples: se você estiver cansado de ver as postagens chatas que o seu colega coloca na rede social, basta acionar o novo botão. Segundo o Instagram, a conta não saberá que você a deixou silenciada. Quando o usuário silencia uma pessoa, ele consegue continuar vendo as postagens no perfil dela e pode também receber notificações sobre sobre marcações em postagens ou comentários. E, a qualquer momento, é possível desativar a função.

Os usuários aguardavam o recurso há algum tempo. O Twitter e o Facebook já têm ferramentas semelhantes, mas o Instagram ainda não tinha. “Com essa mudança, você pode deixar a sua conta mais personalizada para o que de fato importa para você”, disse o Instagram na nota oficial em que anunciou o recurso. O botão de “mudo” chegará a todos os usuários nas próximas semanas.