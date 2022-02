Mike Blake/Reuters Ainda não está claro o tipo de golpe que os hackers estão tentando aplicar com o sorteio na conta da Nvidia

A conta brasileira da fabricante de chips Nvidia no Instagram foi hackeada na tarde desta terça-feira, 22. Após a invasão, os criminosos publicaram uma postagem no feed de notícias e nos stories promovendo um sorteio falso de placas de vídeo.

Em publicação no Twitter, a Nvidia alertou os usuários sobre a fraude. “A última postagem que fala de um sorteio de 500 GPUs é fraude! Não cliquem! Estamos trabalhando o mais rápido possível para resolver isso”, disse a empresa.

No sorteio falso, os criminosos pedem para que os usuários sigam duas contas do Instagram, que seriam os “patrocionadores”, para participar da promoção. Ainda não está claro o tipo de golpe que os hackers estão tentando aplicar com o sorteio – ao menos, é uma forma de os dois perfis citados na publicação ganharem seguidores.

Para se proteger, é preciso sempre desconfiar de sorteios com promoções boas demais para serem verdade – além disso, avalie se é um hábito do perfil promover sorteios entre seus seguidores.

Também é importante blindar seu perfil para que criminosos tenham dificuldade de hackeá-lo. Uma das formas de fazer isso é ativando a autenticação de dois fatores, que, além da senha, exige um outro código em cada novo acesso à conta. A função pode ser ativada dentro das configurações do app, na aba “Segurança”.