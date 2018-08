Instagram permitirá que usuários tenham acesso a quanto tempo eles passam na rede social.

O Instagram, rede social de fotos do Facebook, pode valer pelo menos US$ 100 bilhões. É um crescimento de 100 vezes na comparação com o valor que Mark Zuckerberg pagou pelo aplicativo em 2012. A estimativa é parte de um relatório publicado nesta segunda-feira pela consultoria Bloomberg Intelligence.

Segundo o relatório, a expectativa é de que o Instagram alcance a marca de 2 bilhões de usuários em algum momento dos próximos cinco anos – na semana passada, a rede social anunciou que passou a marca de 1 bilhão de usuários, quando divulgou a criação da plataforma IGTV, que terá vídeos de longa duração e promete ser um rival do YouTube.

Outra estimativa feita pelo relatório, assinado pelo analista Jitendra Waral é a de que o Instagram deve ultrapassar US$ 10 bilhões em faturamento nos próximos 12 meses. Hoje, a rede consegue crescer mais rápido que o Facebook e ainda é capaz de atrair novos usuários nos EUA, região onde a plataforma criada por Mark Zuckerberg está estável.

Segundo a consultoria eMarketer, o Instagram pode responder por até 16% da receita do Facebook no próximo ano – no ano passado, essa fatia foi de 10,6%. Para Waral, o lançamento do IGTV pode catalisar o crescimento da rede. / AGÊNCIAS INTERNACIONAIS